Sant’Anastasia, via ai lavori di ampliamento in via Giustino Fortunato: più spazio e sicurezza per pedoni e automobilisti

Sono ufficialmente partiti a Sant’Anastasia i lavori di ampliamento di via Giustino Fortunato, un intervento atteso e strategico che rientra nel piano di miglioramento della viabilità urbana messo in campo dall’amministrazione comunale.

Il progetto prevede l’allargamento della carreggiata e la realizzazione di nuovi marciapiedi, fondamentali per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e per facilitare la circolazione veicolare lungo una delle arterie più trafficate del territorio. L’opera risponde all’esigenza di adeguare l’infrastruttura alle necessità crescenti di mobilità, anche in considerazione della presenza di abitazioni, scuole e attività commerciali.

L’intervento si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale cittadina, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e il decoro urbano. Il Comune ha assicurato tempi certi per la realizzazione dei lavori e il massimo impegno per ridurre i disagi ai residenti durante il cantiere.

Con l’avvio di questo progetto, Sant’Anastasia conferma la volontà di investire su infrastrutture più moderne e funzionali, capaci di rispondere in maniera concreta alle esigenze quotidiane dei cittadini.