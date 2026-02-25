Forino (Av) : L’Assessore comunale Walter Apuzza in campo nelle prossime Elezioni del Consiglio Provinciale

Forino ci riprova a entrare nuovamente nell’ Assise Provinciale . Infatti in vista delle prossime Elezioni che si terranno il 15 marzo c.a la cittadina dei Sette Colli tenterà di strappare un seggio con il suo candidato l ‘ Assessore Comunale Walter Apuzza in un’ impresa che si presenta alquanto ostica. Apuzza si presenterà ai nastri di partenza con la lista ” Davvero Avellino ” con la consapevolezza che già esserci è un grande risultato e l’ auspicio di un positivo risultato finale. Staremo a vedere.Da .Bio