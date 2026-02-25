Avellino verso le Comunali 2026, Iannone: “Centrodestra compatto, scelta del candidato affidata a Forza Italia”

Si muovono i primi tasselli nello scenario politico in vista delle elezioni comunali di Avellino 2026. A fare il punto è il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, che ribadisce la linea condivisa all’interno della coalizione di centrodestra: unità e decisioni affidate al livello regionale.

Secondo quanto spiegato, durante il confronto tra i coordinatori regionali dei partiti è stato stabilito che, nei capoluoghi chiamati al voto, la scelta del candidato sindaco sarà demandata ai vertici regionali, tenendo conto dei rapporti di forza emersi alle ultime elezioni regionali. In questo quadro, spetterà a Forza Italia indicare il nome su cui convergere.

Fratelli d’Italia, ha assicurato Iannone, rispetterà gli accordi presi e sarà presente con una propria lista, affiancando il simbolo degli alleati. Tra i nomi che circolano, viene indicata anche la possibile candidatura di Nargi, su cui potrebbe orientarsi la proposta azzurra.

La decisione finale, tuttavia, sarà nelle mani del coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, a cui è stata affidata la sintesi definitiva dal tavolo politico.

Iannone ha inoltre sottolineato come la compattezza della coalizione rappresenti un elemento imprescindibile: l’obiettivo è costruire un’alternativa credibile al centrosinistra, evitando divisioni che potrebbero compromettere la competizione elettorale.

Il percorso verso le comunali entra dunque nel vivo, con il centrodestra impegnato a definire una candidatura unitaria capace di tenere insieme equilibri politici e prospettive di governo per il capoluogo irpino.