Forino (Av). La “Storia” di Celzi. Solo un brutto film per insensibili spettatori

Cosa si può dire della frazione Celzi di Forino in Provincia di Avellino? Sgradevole set cinematografico di un brutto film per insensibili spettatori. Chi sono gli spettatori? Come diceva un noto presentatore televisivo, ecco la domanda…, la risposta provenga dal cuore di ognuno dei lettori. Ci chiediamo. I cittadini di Forino sono gli insensibili spettatori? Non direi. Le persone comuni che guardano sbigottiti l’ indicibile “Bruttezza” sono gli insensibili spettatori? Direi di no. È dunque chi sono? Per evitarci inutili diatribe, la truce insensibilità la lasciamo alla comprensione ed al libero arbitrio altrui. Come alla stessa maniera l’auspicio che tutti coloro i quali sono da anni svantaggiati, danneggiati, vilipesi nella loro dignità civile e morale, possano agire nei dettami che la legge comanda verso chi negli anni ha scrutato, mirato ed ammirato insensibilmente da impassibile spettatore, la GRANDE VERGOGNA PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE chiamata Celzi di Forino. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo