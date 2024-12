Forino (Av): In distribuzione il volume di Daniele Biondi “L’ ARTE DEL GUSTO FORINESE E LE SUE ANTICHE RICETTE”

Da oggi sarà in distribuzione presso la Cartolibreria “Il Cappellaio Matto”, la Cartolibreria Ezio Santucci e i locali Elettrodomestici De Angelis della referente Telethon, Raffaela Perrotti, il nuovo volume di Daniele Biondi, “L’Arte del Gusto Forinese e le Sue Antiche Ricette”.

Con questa pubblicazione, lo scrittore forinese torna a mettersi in gioco dopo sei anni di assenza: l’ultima opera risale infatti al 2018, quando pubblicò “Storie di Uomini e di Santi nella Terra di Forino”.

Questa nuova iniziativa editoriale si lega alla Maratona Telethon, poiché l’intero ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza. L’autore ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al dottor Raffaele Basile e alla sua azienda Bip Distribution, che si sono fatti carico del 60% dei costi di stampa.

Per quanto riguarda le presentazioni ufficiali del libro, ne sarà data notizia nei prossimi giorni. Nel frattempo, l’autore ci tiene a sottolineare l’intento della sua opera:

“Con questo nuovo lavoro, cercheremo di rivalutare un patrimonio fatto di gusto e cultura forinese, intesa nel senso più ampio della parola. Dall’arte culinaria si estende alle antiche e perdute usanze agresti, ai costumi, alle tradizioni di tavola e alle credenze popolari, che rappresentano l’espressione della vita sociale e spirituale della nostra comunità.”

L’opera raccoglie un prezioso retaggio culinario tramandato dalle generazioni forinesi, spesso inedito e trascurato, ma custodito dalle sagge nonne e dalle esperte massaie del passato.

La ricerca si concentra sulla cucina genuina, autentica e schietta della tradizione forinese, proponendo una vasta raccolta di ricette antiche. Il libro non si limita a un resoconto storico-culinario, ma si pone anche come un pratico vademecum: ogni ricetta è pensata per essere realizzata facilmente da chiunque desideri riscoprire e assaporare i piatti del passato.

Un’opera che si propone di soddisfare le esigenze di chi ama la cucina tradizionale e il buon gusto, offrendo uno spaccato della vita, delle tradizioni e dei sapori della terra di Forino.

“In sintesi – conclude Biondi – questo volume è un fedele compagno per chiunque voglia custodire e tramandare l’eredità culinaria della nostra amata terra.”