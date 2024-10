Forino (Av): Anno Scolastico 2024/25, partenza in chiaro scuro dopo il dimensionamento scolastico tra cui strutture e personale ATA. Intanto il 24 e 25 Novembre si ritorna al voto per l’ Elezione del nuovo Consiglio di Istituto

Dopo l’ avvenuto Dimensionamento Scolastico con I.C. Serino , Forino ha visto la partenza del nuovo anno scolastico in una sorta di chiaro scuro. Partiamo con le note positive che interessano soprattutto la nuova organizzazione scolastica che seppur con una Presidenza condivisa con gli istituti di Serino è riuscita ad attutire l’ impatto , di questo nuovo non facile percorso organizzativo su Scuole dislocate in due Comuni distanti tra loro quasi ventinove chilometri pur perché la nuova Dirigente, Dottoressa De Donno, ha ben pianificato l’ organizzazione scolastica , offrendo inoltre in sede a Forino due volte a settimana , il Lunedì ed il Giovedì un buon servizio amministrativo utile all’ utenza locale . A livello Comunale ci sono note positive tra cui l’ inizio immediato della Refezione Scolastica e del servizio di Trasporto alunni cosiddetto Pullmino. Passiamo ora alle note negative le quali si sperano possano trovare dovuta risoluzione. Riguardo la situazione comunale tanti genitori hanno ben palesato la problematica inerente la situazione della Palestra Scolastica di cui ancora si comprende la fine dei lavori che era prevista per il 29 Settembre c.a , nonché della Scuola dell’ Infanzia Rodari della quale non si conoscono i tempi di consegna. Passiamo nuovamente al lato scolastico, dove per seconde linee ci giungono notizie di affaticamento riguardo al non sufficiente personale ATA sui plessi. E questo punto è argomentazione Provveditoriale. Infine situazione Consiglio Istituto: previste le elezioni per i giorni 24 – 25 Novembre allorquando si creerà una nuova ” identità scolastica” formata da rappresentanti genitoriali e corpo docente di Forino, Serino e Santa Lucia di Serino. Continueremo ad interessarci fornendo successive novità. Daniele Biondi