Continua il Successo del Salotto Artistico Culturale e Multimediale di Tina Piccolo

Il Salotto Artistico Culturale e Multimediale della poetessa Tina Piccolo, condotto dal giornalista Giuseppe Nappa, direttore responsabile di Occhio All’Artista Magazine, continua a regalare emozioni e cultura, affermandosi come un appuntamento imperdibile per gli amanti della poesia, della musica e dell’arte. La serata si apre, come da tradizione, con la sigla cantata dall’elegante voce di Tony Iazzetta, interprete della canzone classica napoletana.

Il giornalista Giuseppe Nappa introduce poi la poetessa Tina Piccolo, definita da Accademie e Associazioni come “l’ambasciatrice della poesia nel mondo”. Durante la serata, la poetessa ha condiviso un messaggio di amore e unione, affrontando anche temi di grande attualità come il femminicidio e le paure che affliggono molte persone. Tina Piccolo ha recitato la sua intensa poesia “Vai via Paura”, dedicata a chi lotta contro le fobie, donando momenti di profonda riflessione.

La serata ha visto poi esibirsi nuovamente Tony Iazzetta, che ha omaggiato l’icona della musica napoletana Mimmo Rocco, con brani emozionanti come “Lungo Tevere” e “Gocce e Veleno”. La poesia ha avuto il suo spazio grazie a Ciro Perna, poeta e commentatore ufficiale del salotto, che ha presentato due splendidi libri dedicati alla storia di Chiara, una giovane affetta da una malattia invalidante, portando il pubblico a riflettere sull’importanza di superare le difficoltà della vita.

Tra gli ospiti più apprezzati, si è esibita la cantante Pina Spinosa, definita dalla poetessa come “bella, brava e buona”. Spinosa ha incantato il pubblico con classici napoletani e con il suo singolo “Si stat tu”, regalando una performance toccante. Successivamente, Ciro Perna ha presentato il suo nuovo singolo “Nu voglio niente chiu”, arricchendo la serata con melodie classiche della tradizione partenopea.

Uno dei momenti più emozionanti è stata l’intervista con il maestro Filippo Schisano, autore, cantante e musicista, che ha aperto il suo cuore al pubblico con la canzone dedicata ai bambini, “Angeli”, e ha riproposto il brano “E che tu dico a fá”, in duetto con Pina Spinosa. Il pubblico ha accolto l’esibizione con un caloroso applauso.

Il tenore pop Gianni Di Meo ha poi conquistato la scena con la sua canzone di successo “Meglio d’Aiere”, scritta dal maestro Enzo Di Domenico, svelando anticipazioni sui suoi prossimi impegni, come la partecipazione al Rumore Festival di Rimini. In omaggio a Claudio Villa, Di Meo ha inoltre dedicato al pubblico la canzone “Granata”.

Tra i momenti clou della serata, non poteva mancare l’esibizione della nostra ospite fissa, Nunzia Ferri, che ha intrattenuto il pubblico con brani straordinari come “Maria a nciucess”, “Tutte e quartieri” e “Cantamme Napule”, diffondendo la sua energia e il suo amore per Napoli.

La serata, ricca di musica, poesia e tradizione, è stata un’occasione speciale per i partecipanti di condividere non solo la loro arte, ma anche le loro storie personali. In un’atmosfera di grande armonia, i protagonisti hanno raccontato la loro Napoli, una città pulita e fatta di persone perbene, lontana dalla violenza e dal malaffare.

Grazie alla impeccabile regia televisiva, che ha gestito oltre due ore e mezza di diretta, il Salotto di Tina Piccolo si riconferma come un evento culturale di alto livello, dove arte e vita si fondono in un unico grande abbraccio.

Viva il Salotto di Tina Piccolo e, soprattutto, viva la nostra poetessa!