Fontanarosa (AV). 18 Aprile, Venerdì Santo, ore 19.00. Via Crucis vivente.

La Santa Pasqua di Resurrezione è alle porte e la Parrocchia San Nicola Maggiore di Fontanarosa, per vivere la pienezza del cammino quaresimale, ha organizzato la rappresentazione della Via Crucis, per rievocare la Passione di Cristo e ripercorrere alcune stazioni che condussero Gesù fino alla crocifissione sul Golgota.

La rappresentazione storica con costumi dell’epoca, si svolgerà il prossimo venerdì Santo, 18 Aprile, con inizio ore 19.00.

Saranno rappresentate lungo le strade e le piazze del nostro comune le seguenti scene: la lavanda dei piedi, l’ultima cena, Gesù nell’orto degli ulivi, Gesù giudicato dal Sinedrio, Il rinnegamento di Pietro, il giudizio davanti a Ponzio Pilato e la Crocifissione e morte di Gesù.

La rievocazione è stata organizzata in collaborazione con diversi sodalizi associativi locali, la Confraternita di Misericordia, l’Azione Cattolica, l’Associazione Fontanarosa Comunità “Prof. Giuseppe Zollo”, la Pro Loco “La Fonte”, il Forum Giovani e con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fontanarosa.

Grazie alla preziosa regia di Valentino Santucci – già misuratosi in passato con questo ruolo – e alla disponibilità di tanti collaboratori che allestiranno le scene e cureranno la parte fonica, le luci e i costumi, molte decine di nostri concittadini, con impegno e abnegazione, racconteranno il grande avvenimento che ha cambiato la storia dell’umanità e riporteranno gli attenti spettatori che prenderanno parte alla rievocazione, all’epoca dei fatti per trasmettere le emozioni coinvolgenti del dramma storico della passione.

Ripetere il tradizionale gesto devozionale della Via Crucis, in questo tempo assai complicato e difficile, assume per noi cristiani un significato rilevante che ci conduce alla ricerca del conforto che scaturisce dall’amore del Figlio di Dio che non ha esitato a subire ogni tipo di sofferenza e di umiliazione per mostrare il volto infinito della misericordia divina che redime dal peccato e per farci scoprire che c’è un Dio che ci ama fino a morire per noi!