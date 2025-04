Agricoltura, Caputo: “Promuovere l’innovazione e la crescita delle imprese”. L’assessore regionale in visita a Confagricoltura Campania

NAPOLI. “Confagricoltura Campania rappresenta per la Regione uno stakeholder serio e responsabile, che contraddistingue la sua azione con senso di responsabilità”. Lo ha detto Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, visitando la nuova sede di Confagricoltura Campania, al Centro Direzionale di Napoli. All’incontro era presente il direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi, insieme al Consiglio direttivo di Confagricoltura Campania. “Insieme – ha sottolineato Caputo – abbiamo dato vita a progettualità ambiziose, penso a quella sugli strumenti finanziari, dimostrando quanto sia efficace un modello fondato sull’ascolto, sul confronto e su un costante supporto tecnico e relazionale da parte delle confederazioni”.

Nei prossimi mesi, ha spiegato l’assessore, “abbiamo ancora molti progetti in campo per soddisfare le richieste di un tessuto imprenditoriale molto importante, con enormi potenzialità di crescita. Dobbiamo lavorare su due direttrici fondamentali: promuovere l’innovazione, in chiave di sostenibilità, e sostenere la crescita dimensionale delle imprese. Su entrambi i fronti Confagricoltura ha sempre offerto stimoli e visioni strategiche importanti”.

Tra le priorità indicate dall’assessore, il rafforzamento dei processi di aggregazione per rendere più competitiva l’agricoltura campana. “È necessario acquisire maggiore consapevolezza della forza del nostro sistema produttivo. Dobbiamo trasformare in un vantaggio competitivo la qualità delle nostre produzioni, facendo leva su Dop Economy e One Health. Per riuscirci, occorre un vero lavoro di sistema, che metta a fattor comune tutte le energie in campo”.

Fabrizio Marzano, presidente Confagricoltura Campania, ha affermato: “L’immagine dell’agricoltura della nostra regione all’estero è sempre più di successo, per questo un ringraziamento va fatto all’assessore che ha ascoltato le richieste del territorio. Ci auguriamo che le istituzioni possano continuare a sostenere l’agricoltura con una politica precisa e specifica, capace di rispondere alle legittime preoccupazioni degli imprenditori agricoli e di creare reali opportunità di crescita. Serve una strategia che premi la competitività e la capacità di stare sul mercato: non più assistenzialismo, ma incentivi per innovare e competere”.

Secondo il neo direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi, “è positivo che la nuova sede di Confagricoltura Campania insista a Napoli in un posto strategico, vicino ai centri decisionali: questo risponde al nostro core business, quello di fare sindacato e attività di lobby. D’altronde un elemento che ci ha sempre caratterizzato è che le imprese vengono prima ancora dell’organizzazione”. Sulle attuali difficoltà dello scenario internazionale: “Momenti semplici in agricoltura capitano raramente, ne abbiamo viste tante solo considerando gli ultimi cinque anni”.