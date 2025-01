Fiori e Piante, la Campania sul Podio per le Esportazioni: Il Settore Florovivaistico Italiano in Crescita

La Campania si conferma una delle principali potenze nel settore florovivaistico italiano, posizionandosi tra le regioni leader per la produzione ed esportazione di fiori e piante. Nonostante un anno segnato da difficoltà climatiche e alti costi energetici, il comparto ha mantenuto valori record, contribuendo in modo significativo al Made in Italy nel mondo.

Secondo i dati Istat, il valore della produzione florovivaistica in Italia ha raggiunto 3,145 miliardi di euro nel 2023, registrando un aumento modesto dello 0,1% rispetto all’anno precedente. La Campania, con un valore alla produzione di 186,6 milioni di euro, si conferma tra le regioni più produttive del Paese, occupando il sesto posto in termini di valore complessivo. Nonostante un calo del 2% rispetto al 2022, il settore continua a rappresentare una risorsa economica fondamentale per la regione.

Campania, Più di 1 Fiore su 10 è Made in Campania

La regione campana si distingue per la qualità e la quantità della sua produzione: l’11% dei fiori e delle piante italiane proviene infatti dalla Campania, che da sola copre il 6% dell’intero valore florovivaistico nazionale. I dati parlano chiaro: nel 2023, sono stati prodotti 160,8 milioni di euro di fiori e piante in vaso, e 25,7 milioni di euro di vivaismo, con un aumento nelle esportazioni del settore (+0,5%).

La Campania gioca un ruolo centrale anche a livello internazionale, contribuendo al 5,2% delle esportazioni mondiali di piante e fiori, con una bilancia commerciale positiva di 305 milioni di euro. Questo trend positivo è supportato anche dall’importante appuntamento di Myplant & Garden, la principale fiera internazionale del settore, che si terrà dal 19 al 21 febbraio 2025 a FieraMilano. Tra gli oltre 700 espositori, circa 20 aziende campane parteciperanno all’evento, confermando la crescente visibilità della regione sui mercati globali.

La Crescita delle Esportazioni Italiane

L’Italia si conferma una delle principali potenze esportatrici di prodotti florovivaistici, collocandosi al secondo posto in Europa e al terzo posto nel mondo, con oltre 1,2 miliardi di euro di prodotti vegetali esportati. La crescita del comparto, nonostante le difficoltà legate al cambiamento climatico e ai costi energetici, sottolinea l’eccellenza dei prodotti italiani, apprezzati in particolare dai mercati europei, che costituiscono il principale sbocco commerciale per le piante e i fiori italiani.

L’Eccellenza del Florovivaismo Campano in Mostra a Milano

Il settore florovivaistico campano è atteso a Myplant & Garden come una delle voci più forti della fiera, con le sue eccellenze in mostra per 200 delegazioni di buyer internazionali provenienti da oltre 40 Paesi. Questi compratori, insieme agli operatori italiani, avranno l’opportunità di scoprire la qualità delle produzioni orto-florovivaistiche della Campania, che continuano a essere una risorsa fondamentale per l’economia agricola locale.

In conclusione, la Campania dimostra di essere una protagonista assoluta nel settore florovivaistico, sia a livello nazionale ogni che internazionale, grazie alla qualità dei suoi prodotti, alla professionalità delle sue aziende e alla forte capacità di esportazione che la colloca tra le regioni più competitive in Europa e nel mondo.