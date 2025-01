Il Generale Luongo in Visita al Comando Carabinieri Campania: Rafforzato il Dialogo con le Istituzioni Locali

NAPOLI – Il generale Salvatore Luongo, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, ha recentemente visitato il Comando Legione Carabinieri Campania, nella storica caserma “Salvo D’Acquisto”, per un incontro con i carabinieri che ogni giorno operano per garantire la sicurezza sul territorio. L’occasione ha rappresentato un’importante opportunità di dialogo tra i vertici dell’Arma e i militari sul campo, rafforzando la collaborazione tra l’Arma e le istituzioni locali.

Ad accogliere il generale Luongo, il generale di divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri Campania, e una serie di comandanti provinciali e rappresentanti delle forze dell’ordine della regione. La visita ha avuto un alto valore simbolico, sottolineando l’importanza di un costante supporto e un dialogo proficuo tra i livelli superiori dell’Arma e coloro che quotidianamente affrontano le sfide legate alla sicurezza pubblica.

La visita si è poi estesa a una serie di impegni istituzionali. Il generale Luongo ha preso parte al convegno “Dialoghi in Prefettura – Arte, cultura e patrimonio: le sfide del futuro per la città di Napoli e l’area metropolitana. Gli strumenti di protezione e promozione”, organizzato dalla Prefettura di Napoli, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il prefetto Michele di Bari. Durante il convegno, è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e le autorità locali per affrontare le problematiche legate alla sicurezza e alla protezione del territorio.

Visita alla Compagnia Carabinieri di Caivano: Focus sulle Sfide Locali

Il generale Luongo ha inoltre visitato la Compagnia Carabinieri di Caivano, una zona della Campania da sempre al centro dell’attenzione per le sfide legate alla criminalità organizzata e agli episodi di violenza. Qui, il comandante generale ha incontrato il personale operativo, esprimendo apprezzamento per l’impegno e la dedizione dimostrata dai carabinieri nel garantire un ambiente sicuro per i cittadini. Luongo ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la professionalità e il senso di responsabilità, aspetti fondamentali per favorire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Un Approccio Integrato per la Sicurezza e la Cultura

Oltre agli incontri istituzionali, la visita del generale Luongo ha incluso anche un evento culturale presso la Scuola Militare Nunziatella. Questo momento ha rappresentato l’intenzione dell’Arma di non limitarsi solo alla difesa della legalità, ma anche di contribuire attivamente alla promozione dei valori civili e culturali tra i giovani. La presenza del comandante generale in queste occasioni evidenzia l’impegno a consolidare il legame tra la sicurezza e la cultura, elementi essenziali per una crescita sana della comunità.

Un Sostegno Tangibile per le Forze dell’Ordine

La visita del generale Luongo si è conclusa con un forte messaggio di vicinanza e supporto alle forze dell’ordine. In una nota ufficiale, si è ribadito come la sinergia tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali sia cruciale per garantire la sicurezza in Campania. Il dialogo aperto e il supporto costante sono strumenti imprescindibili per rispondere alle sfide legate alla criminalità e alla protezione dei cittadini.

In definitiva, il viaggio del generale Luongo ha rappresentato un momento di confronto e collaborazione che rafforza il ruolo centrale delle forze dell’ordine nel garantire ordine, sicurezza e legalità in una regione complessa come la Campania.