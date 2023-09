Feste e Musica: Un’estate di Divertimento nei Paesi del Mandamento di Baiano

L’estate è sempre una stagione di gioia e celebrazioni, e nel nostro mandamento non è stata da meno. Quest’anno, le feste sono iniziate con grande entusiasmo a Quadrelle e si sono concluse con uno spettacolare evento ad Avella. Ogni paese ha offerto qualcosa di unico e speciale per far sì che le serate fossero memorabili per i suoi cittadini.

Quadrelle: Un Inizio Scintillante con Rosario Miraggio A giugno, Quadrelle ha dato il via alle festività estive con la celebrazione del patrono, San Giovanni Battista. Ma la vera attrazione di questa festa è stata la performance musicale di Rosario Miraggio. La piazza di Quadrelle era così affollata che sembrava non ci fosse più posto per nessun altro. Il concerto è stato un successo straordinario, e gli organizzatori meritano un plauso speciale per averlo reso così speciale.

Mugnano del Cardinale è stato il fulcro delle festività estive, con diverse celebrazioni uniche. La festa della Madonna delle Grazie ha visto l’evento “Malammore, M24&Pako,” con un ospite a sorpresa, Francesco Da Vinci. La festa di Santa Filomena ha ospitato Gianluca Capozzi, mentre alla festa della Madonna del Carmine è stata eseguita una memorabile cover di Renato Rino Zero. Mugnano del Cardinale ha dimostrato di saper mettere in scena una varietà di eventi che hanno soddisfatto tutti i gusti musicali.

A Baiano, purtroppo, agosto ha portato una sorpresa inaspettata. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il concerto di Maria Nazionale in onore di Santo Stefano è stato annullato. Ma nonostante questa piccola delusione, Baiano ha continuato a dimostrare il suo spirito festoso.

Sperone ha celebrato la festa di Sant’Elia a luglio, con l’evento indimenticabile di Andrea Sannino. Questo paese ha dimostrato di saper combinare tradizione e musica per creare un’esperienza festosa completa.

Sirignano, invece, ha reso omaggio a Sant’Andrea Apostolo ad agosto con i Ditelo Voi , che sicuramente hanno contribuito a rendere la festa indimenticabile.

Avella ha concluso l’estate in grande stile a settembre con la festa della Madonna delle Grazie e di San Sebastiano, che ha visto in concerto Tony Colombo. Questo evento ha dimostrato che anche la chiusura delle festività può essere spettacolare e coinvolgente.

Vogliamo sottolineare l’impegno e il lavoro svolto dai comitati dei vari paesi per garantire il successo delle feste e la gioia dei cittadini.

In conclusione, un grande ringraziamento e un plauso a tutti coloro che hanno reso possibile quest’estate di festività e musica nel nostro mandamento. È stato un periodo indimenticabile e di grande divertimento per tutti i cittadini. Bravi!

(Andrea Salvatore Guerriero)