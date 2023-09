AVELLA. Presentato il progetto del bocciodromo tra le perplessità dei residenti

Incontro pubblico questo pomeriggio ad Avella presso la sala Alvarez indetto dal sindaco e dell’amministrazione comunale per presentare il progetto che prenderà forma nei prossimi mesi relativo alla realizzazione di un bocciodromo che sarà edificato presso la zona cooperative del paese. Un’area questa di Avella che già vede presente un campetto di calcetto (nei mesi scorsi dato in gestione) e un’area giochi per bimbi. La realizzazione del bocciodromo prevede un ampliamento delle aree parcheggio e la creazione di una barriera di sonorizzazione per diminuire i rumori dovuti al passaggio dei treni della Circumvesuviana. L’amministrazione si rende disponibile a suggerimenti per migliorare il progetto già stilato dando una maggiore attenzione anche al verde pubblico. L’incontro di questa sera è stato anche l’occasione per mostrare il progetto alla stampa e ai tanti cittadini presenti, un impianto come affermato dall’assessore Luigi Biancardi, lungo circa 30 metri alto massimo 7 metri, dotato di servizi igienici all’interno. All’esterno saranno piantumati nuovi alberi, di medio è alto fusto, una struttura che sarà realizzata a confine con la linea ferroviaria. I campi di bocce avranno misure regolamentari e potranno organizzarsi anche competizioni ufficiali. Durante la presentazione sono intervenuti anche alcuni residenti che hanno sottolineato che la struttura viene a creare un impatto ambientale notevole oltre ai disagi che potrebbero esserci con l’aumento del traffico veicolare. Altri presenti hanno sottolineato che con l’apertura dello stesso fa venire meno quella tranquillità dell’area scelta per viverci. Presente all’incontro anche l’ex sindaco Domenico Biancardi che sul punto ha sottolineato che l’appalto del bocciodromo è già conferito e una dislocazione non è più possibile, per cui si possono solo creare correttivi. Anche Chiara Cacace, capogruppo di opposizione consiliare è intervenuta affermando che tenuto conto che il progetto va solo realizzato, va quindi trovata una soluzione capace di garantire la massima tranquillità dei residenti evitando loro disagi di ogni genere. La riunione si è conclusa con l’intesa che i residenti possono presentare nei prossimi giorni delle osservazioni all’amministrazione che possano apportare correttivi migliorativi all’intero progetto.

Il sindaco Vincenzo Biancardi ha chiuso affermando che la realizzazione del bocciodromo nell’area cooperative non è stata una scelta punitiva per i residenti ma un modo per rivalutarla.