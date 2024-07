“E…state con noi”: la Polizia di Stato lancia la campagna di sicurezza stradale 2024 nelle principali località turistiche italiane

La Polizia di Stato rinnova l’iniziativa della campagna di sicurezza stradale “E…state con noi” per l’edizione 2024, partita il 21 giugno da San Teodoro e Reggio Calabria. Questa campagna si protrarrà fino al 15 settembre, offrendo supporto ai viaggiatori nelle principali località turistiche italiane. Durante i fine settimana, quando il traffico è più intenso, la Polizia Stradale intensificherà i controlli e l’azione di prossimità su tutto il territorio nazionale, utilizzando tecnologie avanzate come etilometri, precursori di ultima generazione, street control e police controller.

In collaborazione con Fondazione Ania e Autostrade per l’Italia, sarà operativo un laboratorio mobile per accertare lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di stupefacenti, tramite analisi di secondo livello. La campagna mira anche a sensibilizzare gli utenti della strada sui comportamenti responsabili e prudenti, specialmente tra i giovani fino a 24 anni, per contrastare l’incidentalità stradale.

Gli agenti della Polizia Stradale saranno presenti in oltre 50 località turistiche, dal Piemonte alla Sicilia fino alla Sardegna, con mezzi rappresentativi come Pullman Azzurro, Camper Azzurro, Lamborghini e Tesla. Saranno organizzate attività interattive e simulatori per far provare in prima persona cosa significa guidare in condizioni alterate da droghe e alcol.

In particolare, tra Campania e Basilicata, le attività si terranno nelle seguenti piazze:

– AVELLINO – Corso Vittorio Emanuele in prossimità della Villa Comunale – 2 agosto 2024

– SORRENTO – Piazza Angelina Lauro – 2 agosto 2024

– POLICORO – Piazza Polieion – 2 agosto 2024

– NAPOLI – Piazza Vittoria – 3 agosto 2024

Anche in vacanza, rEstate con noi!