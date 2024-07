CAMPANIA. Nasce l’Associazione “IDENTITÀ E PARTECIPAZIONE”

La scorsa settimana un gruppo di amici, rappresentanti di tutto il territorio regionale, ha dato vita all’Associazione “IDENTITÀ E PARTECIPAZIONE”.

La nuova realtà associativa ha come primo obiettivo quello di coinvolgere l’intera Campania con iniziative volte a comprendere le esigenze del popolo, a dare suggerimenti, soluzioni e conoscenza di tutte le iniziative economiche e culturali che possano avere un impatto socio economico sul territorio. All’atto della costituzione è stato definito un esecutivo provvisorio, affidando la presidenza di “IDENTITÀ E PARTECIPAZIONE” all’amico Pasquale Sirignano. Negli incontri successivi, dove sarà ulteriormente ampliata la base degli associati, saranno definiti i ruoli dirigenziali ed assegnate le cariche per settori specifici quali: cultura, economia, sport, Famiglia, Identità Nazionale, politiche di e per lo sviluppo,. L’Associazione tenterà, attraverso incontri tematici su tutta l’area regionale, a riavvicinare la gente con iniziative reali, concrete e non virtuali…coscienti e consapevoli delle scelte e degli argomenti che saranno trattati. Nell’epoca dell’intelligenza Artificiale la sola speranza per il mondo é ravvivare e valorizzare l’intelligenza Umana: solo incontrandosi si può!

Benvenuta “IDENTITÀ E PARTECIPAZIONE”

Il direttivo