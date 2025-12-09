Ersilia di Palo ad “Avellino Letteraria”: il 13 dicembre la presentazione del libro “La mia Eleonora tra storia e mito” dedicato a Eleonora Pimentel Fonseca

La scrittrice e commediografa, Ersilia di Palo, ospite ad Avellino letteraria, sabato 13 dicembre alle 18, presso la Sala Conferenze del Palazzo Vescovile presenta il libro: “La mia Eleonora tra storia e mito”. La vita e la storia di Eleonora Pimentel Fonseca, di origini portoghesi, nata a Roma e costretta a trasferirsi a Napoli ancora ragazzina. “Un genio femminile di innegabile dignità e identità, martire della Repubblica Napoletana del 1799. Il testo fornisce una biografia completa della marchesa Eleonora Pimentel Fonseca, che ebbe dal governo repubblicano la direzione del “Monitore Napoletano”, strumento di divulgazione di idee ed attività a sostegno del popolo in vista di una sinergia che resterà ideale consegnando, di fatto, la ostinata Eleonora alla tragica storia che verrà. Introduce la serata, Annamaria Picillo, direttore artistico dell’evento. Dopo i saluti di Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, ed Ivo Capone, sindaco di Summonte, interverrà, Maria Rosaria Pelizzari, docente dell’Università degli Studi di Salerno. Partecipa con l’autrice, Milena Montanile, docente presso l’Università degli Studi di Salerno. Duetto flauti in armonia, intermezzo musicale, con Alfonso Bianco e Simone Solimine. La serata proseguirà con la performance: “Processo ai Giacobini”, testo e regia dell’autrice Ersilia di Palo, a cura del Gruppo Culturale “Gli Appassionati”. Gli attori, Clotilde Punzo, Enzo Oriani, Giuseppe Andretta e Bruno De Filippis, daranno vita a questa suggestiva rappresentazione. Clotilde Punzo e Annie Savelli, le voci narranti. Nel corso della serata, verrà presentata l’Agenda Nova 2026, di Flora Bufano, contenente aforismi, detti e versi di autori classici latini e greci. Coordina la serata la giornalista, Daniela Apuzza. Sostiene la serata, Oliviero dolciaria, la lunga tradizione irpina, ed il celebre torrone, simbolo del Natale italiano.