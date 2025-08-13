Emergenza incendi: rinviata l’apertura della Foresta Demaniale di Roccarainola al 15 agosto

Roccarainola – L’attesa apertura della Foresta Demaniale prevista per il 15 agosto non si terrà. Lo ha annunciato l’Amministrazione Comunale, spiegando che la decisione è stata presa a causa dell’emergenza incendi che sta colpendo in questi giorni il territorio, impegnando il personale forestale su più fronti.

La richiesta del Comune era stata inizialmente accolta dalla Regione Campania, che ora ha garantito di posticipare l’iniziativa al mese di settembre. In quell’occasione, sarà organizzato un evento speciale dedicato al rilancio e alla valorizzazione dell’area verde, una delle più suggestive risorse naturalistiche del territorio.

Un grazie agli eroi del fuoco

Il sindaco ha colto l’occasione per ringraziare pubblicamente gli operai forestali, protagonisti in prima linea nella lotta alle fiamme che hanno devastato le montagne di Roccarainola.

“Il loro lavoro instancabile, spesso svolto in condizioni estreme e rischiose, rappresenta un esempio straordinario di dedizione al bene comune” – ha dichiarato il primo cittadino.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai volontari e alle associazioni, giunti persino da altri comuni, che stanno contribuendo alla difesa del territorio.

Settembre, nuova occasione di incontro

L’evento di apertura previsto per settembre non sarà solo una passeggiata tra i sentieri della foresta, ma un momento di comunità, dedicato a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tutela ambientale e a rilanciare la fruizione turistica e culturale di questa risorsa naturale.