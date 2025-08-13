AVELLINO. Zone a Traffico Limitato in città: attivate le ZTL “Centro Storico” e “Corso Vittorio Emanuele”

Si comunica che dopo una prima fase è attiva a pieno regime la Zona a Traffico Limitato denominata “Centro Storico”. Ancora in fase sperimentale quella denominata “Corso Vittorio Emanuele” che riguarda i varchi di Via De Conciliis e di Viale Italia e nasce per consentire alle forze di Polizia un maggiore controllo della vita notturna.

Più nello specifico, con Ordinanza Dirigenziale n. 456 del 1° agosto 2025, è stata attivata la Zona a Traffico Limitato “Centro Storico”, che include ora nuovi varchi posizionati in Via Nappi, Via Chiesa Conservatorio e Via Conservatorio delle Oblate. Contestualmente, il varco di Rampa San Modestino è stato spostato all’intersezione con Via San Francesco Saverio.

La nuova configurazione di Zona a Traffico Limitato è già attiva e lo sarà tutti i giorni fino a domenica 31 agosto 2025, nella fascia oraria 20:30 – 01:00. Nessuna variazione è prevista, invece, per la ZTL di Via Duomo e Piazza Conservatorio, che resta attiva tutti i giorni 24 ore su 24.

Per tutti i residenti già autorizzati e per i titolari di permessi (disabili, carico e scarico, ecc.) non è necessario l’espletamento di alcuna nuova formalità. Tutti i permessi già rilasciati restano regolarmente validi.

Con Ordinanza Dirigenziale n. 457 del 1° agosto 2025, è stata istituita anche la Zona a Traffico Limitato “Corso Vittorio Emanuele”, con nuovi varchi attivati in Via Cassitto, Via De Conciliis (intersezione con Via Colombo) e Viale Italia (intersezione con Via Sellitto). In particolare, i varchi di Via De Conciliis e Viale Italia saranno attivi in modalità sperimentale tutti i giorni, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, per tutto il mese di agosto. Questa nuova ZTL è pensata come misura di sicurezza e controllo della vita notturna. Al termine del mese, in accordo con la Questura di Avellino, sarà valutata l’estensione o la sospensione del provvedimento per settembre.

L’attivazione è avvenuta con un periodo di pre-esercizio di 30 giorni a partire da giovedì 7 agosto 2025, concluso il quale il dispositivo entrerà definitivamente in vigore. I residenti potranno nel termine di giorni trenta dall’attivazione chiedere l’inserimento nella White List mentre i titolari di altri permessi (disabili, carico e scarico, ecc.) verranno inseriti di ufficio.

La richiesta di autorizzazione va presentata agli uffici ZTL presso la Polizia Municipale di Avellino la cui sede si trova in via F. Tedesco. Restano a disposizione le seguenti caselle di posta elettronica a cui inviare le richieste: [email protected] – [email protected]. Telefono: 0825200717.

L’Amministrazione Comunale e il Comando di Polizia Municipale invitano la cittadinanza a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a collaborare per una mobilità più sicura e ordinata, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.