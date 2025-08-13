Teatro, gioco, creatività e scoperta del territorio: Avellino lancia il “Festival delle Fiabe – Ti racconto la città”

Un mese di laboratori, letture e spettacoli per bambine e bambini nei luoghi simbolo della città

Dal 15 agosto al 7 settembre 2025, con i fondi messi a disposizione dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dell’Avviso pubblico 2025 per il potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi territoriali avrà inizio il nuovo programma estivo dedicato a bambine e bambini che unisce teatro, gioco, creatività e scoperta del territorio dal nome “Festival delle Fiabe – Ti racconto la città”.

Il programma è stato co-progettato con 12 realtà associative locali selezionate tramite avviso pubblico. Tra queste: Mister Punch and Judy, Clan H, Legambiente Avellino – Alveare, Officine del Naturale, La Bottega del Sottoscala, FORTAPASC APS, ARCI Servizio Civile Avellino, L’Angolo delle Storie, Puck Teatré, Don Tonino Bello, Chiaroscuro ArtLAb e Proloco Avellino. Il calendario, particolarmente ricco e variegato, comprende oltre 30 appuntamenti in piazze, ville, parchi e quartieri e luoghi tipici della Città di Avellino, con l’obiettivo di portare la cultura ovunque: dal centro alla periferia, favorendo inclusione, partecipazione e scoperta del patrimonio urbano.

Nel cuore dell’iniziativa ci sono attività che coniugano educazione e divertimento. Si va dai laboratori teatrali alle letture a tema, dai laboratori creativi ai racconti o alle letture teatralizzate, dalla scoperta dei giochi antichi, agli spettacoli, giochi e intrattenimento all’aperto. Il “Festival delle Fiabe” è pensato anche come sostegno concreto alle famiglie nel periodo estivo, offrendo attività gratuite, diffuse e di qualità, in luoghi accessibili e simbolici della città.