Emergenza Idrica a Mugnano del Cardinale e Summonte: Stop all’Acqua nella Notte tra il 28 e il 29 Luglio

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – Ancora disagi per i cittadini di Mugnano del Cardinale e Summonte. Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato una nuova interruzione del servizio idrico a causa di una significativa diminuzione dell’apporto d’acqua proveniente dai gruppi sorgentizi.

Il provvedimento, comunicato ufficialmente anche dal Comune di Mugnano del Cardinale tramite i canali social, prevede la sospensione notturna dell’erogazione a partire dalle ore 22:00 di domenica 28 luglio fino alle ore 06:00 di lunedì 29 luglio. L’intervento interesserà i serbatoi che alimentano i centri urbani di entrambi i comuni.

La società precisa che gli orari indicati si riferiscono all’effettiva chiusura e riapertura degli organi di manovra delle condotte principali. Tuttavia, per le singole utenze domestiche, gli effetti della sospensione – così come quelli della successiva ripresa del flusso – potrebbero variare a seconda dei tempi necessari per il riempimento delle condotte.

In fase di ripristino del servizio potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, che non compromettono la potabilità, ma Alto Calore invita comunque i cittadini a far scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo, al fine di eliminare eventuali residui.