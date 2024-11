EDENLANDIA: Termina oggi NapoliVinile

Il 15, 16, 17 novembre ad Edenlandia i grandi appassionati di musica e vinili hanno potuto partecipare gratuitamente all’evento Napoli Vinile: la Mostra Mercato del Disco, c’è e vinile nuovo, usato e da collezione.

Al parco sono stati presenti espositori da tutta Italia e nessun genere musicale è stato tralasciando, rendendo fruibile e accattivante l’esperienza per ogni generazione.

L’evento, organizzato da Ernyaldisco, è ormai alla sua terza edizione e tutto fa pensare al rinnovo futuro.

Va ricordato però che la Fiera del disco è un evento itinerante per tutta Italia e, soprattutto, gratuita ovunque. L’arte è la musica non hanno prezzo che possa reggere. (Sarah Massari)