Ecco chi è GINO IANNACE , candidato con Noi Sud di Mastella

Gino Iannace, nato a San Leucio del Sannio (BN) nel 1964, ha conseguito la Laurea in Ingegneria Meccanica nel 1988, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nel 1989, è iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento. Dal 1988 al 1990 dipendente dell’Alenia S.a.i.p.A. (Leonardo spa), nel 1993 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, dal 1994 al 2001 ricercatore universitario presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dal 2001 è professore associato presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. E’ stato docente presso l’Università del Sannio ed il Politecnico di Milano.

Socio fondatore dello Spin Off Accademico SUN Energy Europe S.r.l. E’ Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Presso il Comune di San Leucio del Sannio ha ricoperto le seguenti cariche: Componente Commissione finanziamenti PNNR, Componente della Commissione edilizia, Componente della Commissione ricostruzione ex legge 219/81, Consigliere comunale e Assessore con delega all’urbanistica.