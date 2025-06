È morto Ermanno Corsi, decano del giornalismo campano

NAPOLI – 21 giugno 2025. Si è spento all’età di 85 anni Ermanno Corsi, figura di riferimento del giornalismo in Campania, volto storico del TgR Rai Campania e presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania dal 1989 al 2007 .

Una carriera tra redazioni e tv

Nato a Carrara l’8 agosto 1939, Corsi si trasferì giovanissimo a Torre del Greco e poi a Napoli, dove si laureò in Lettere Moderne all’Università Federico II . Professionista dal 1960, iniziò la sua attività ne Il Tempo, approdò ne Il Mattino come inviato speciale e collaborò con testate nazionali come Il Giorno, La Repubblica, Roma e Il Denaro .

Nel 1978 entrò alla Rai di Napoli, diventando caporedattore e volto del Tg regionale fino alla pensione nel 2004 .

Impegno politico-culturale

Scrittore e saggista, firmò opere su politica e meridionalismo quali La città ogni giorno e Mezzogiorno dimezzato . Fu anche presidente dell’Ordine regionale per quasi due decenni, con ruoli in Fnsi e Associazione Napolitana Stampa. Ricevette la cittadinanza onoraria in sei comuni campani ed è stato nominato Commendatore al Merito della Repubblica dal Presidente Ciampi.

Il cordoglio delle istituzioni e dei colleghi

Il condirettore del TgR, Antonello Perillo, lo ha ricordato come «un gigante dell’informazione targata servizio pubblico… galantuomo d’altri tempi» . Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, su X ha scritto: «Con Ermanno Corsi scompare uno dei volti storici del giornalismo italiano… Ha contribuito con passione e competenza a raccontare il volto autentico della nostra terra» . Anche l’Ordine regionale e la Fnsi hanno espresso profondo dolore per la sua scomparsa.

Corsi, ricoverato al Policlinico di Napoli, è scomparso nelle scorse ore: si avvicinava all’86° compleanno, che avrebbe compiuto l’8 agosto prossimoz