Incendio a Angri, il sindaco Ferraioli emette ordinanza precauzionale in attesa delle analisi ambientali

Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ha diffuso un comunicato urgente a seguito dell’incendio che ha interessato un capannone in via Orta Longa. Con un post pubblicato su Facebook, il primo cittadino ha annunciato l’emissione di un’ordinanza sindacale a carattere precauzionale, in attesa dei risultati delle analisi ambientali condotte da ARPAC e ASL.

A tutela della salute pubblica, il provvedimento prevede alcune misure temporanee rivolte ai residenti delle abitazioni limitrofe al sito dell’incendio: è stata disposta la chiusura di porte e finestre per contenere l’esposizione a fumi e sostanze potenzialmente nocive. Inoltre, è stato vietato, in via precauzionale, il consumo e la vendita di frutta e ortaggi raccolti nelle aree adiacenti al capannone.

Il sindaco Ferraioli ha precisato che tali misure sono esclusivamente preventive e temporanee, adottate in attesa delle verifiche tecniche che certificheranno la totale sicurezza dell’area. Ha infine invitato la cittadinanza a mantenere la calma, collaborare con le autorità competenti ed evitare allarmismi, rassicurando che la situazione è costantemente monitorata e che saranno forniti aggiornamenti non appena disponibili.