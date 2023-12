Dichiarazione di Simone Rozza dopo le Elezioni Provinciali ad Avellino: Un Impegno Costante per l’Irpinia

Con la conclusione delle elezioni provinciali ad Avellino e il verdetto ormai definitivo, Simone Rozza, candidato alla carica di consigliere con la lista “Proposta Civica per l’Irpinia,” ha rilasciato una dichiarazione sottolineando l’esperienza significativa vissuta durante la campagna elettorale.

“In questa campagna elettorale, ho avuto l’onore di ricevere il sostegno di tante persone straordinarie e dedite al bene della nostra comunità, per le quali sono profondamente grato,” ha dichiarato Rozza, evidenziando il ruolo fondamentale che la partecipazione attiva dei cittadini ha giocato nel corso della sua candidatura.

Il candidato ha espresso la sua gratitudine verso i sindaci di Avella, Mugnano del Cardinale e Baiano, oltre al consigliere regionale Enzo Alaia, che hanno creduto nella sua candidatura, sottolineando l’importanza del sostegno ricevuto da figure chiave della politica locale.

La campagna elettorale è stata per Rozza un momento di crescita politica, un’opportunità di confrontarsi con numerosi amministratori e di approfondire le dinamiche che caratterizzano il territorio di Avellino. Nonostante la mancata conquista di un seggio provinciale, il candidato ha definito la sua esperienza come una “vittoria morale.”

“Oggi, non posso nascondere un senso di rammarico per il nostro mandamento, che ha perso un’opportunità importante di avere un proprio rappresentante nel parlamentino provinciale. I 2238 voti ottenuti sono sicuramente un segnale del sostegno della nostra comunità, ma purtroppo non sufficienti per assicurarmi un seggio in provincia,” ha commentato Rozza.

Nonostante il risultato elettorale, il candidato ha ribadito il suo impegno continuo nei confronti di Quadrelle e dell’intera Irpinia. Rozza si è dichiarato determinato ad affrontare le sfide future con la stessa dedizione dimostrata durante la campagna elettorale, sottolineando la necessità di mantenere viva la partecipazione civica per garantire la crescita e lo sviluppo del territorio.

“Continuerò a lavorare con impegno e dedizione per Quadrelle e per l’intera Irpinia, affrontando le sfide che ci attendono con la stessa determinazione che ho mostrato in questa campagna elettorale. Ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno sostenuto e invito la comunità a mantenere viva la partecipazione civica, fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio,” ha concluso Simone Rozza nella sua dichiarazione.