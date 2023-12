IRPINIA. Risultati Elettorali: Elezioni Provinciali confermano il Pd come protagonista

Nelle recenti Elezioni Provinciali, il Partito Democratico (Pd) ha conquistato la scena, emergendo come l’unico partito e al contempo la lista più votata. I risultati hanno garantito quattro seggi al Pd, consolidando la sua posizione di rilievo nella provincia.

La lista “Davvero-Moderati” e “Per l’Irpinia” si sono attestate al secondo posto, entrambe eleggendo tre consiglieri ciascuna. Francesco Mazzariello e Diego Guerriero sono stati riconfermati per “Davvero-Moderati,” insieme a Gabriele Buonanno che si è unito al gruppo con 3.028 voti.

Per “Per l’Irpinia,” Pino Graziano ha ottenuto la riconferma con 4.302 voti, affiancato da Vincenzo Barrasso e Emanuela Pericolo.

La lista che fa riferimento al consigliere regionale Enzo Alaia ha visto la conferma degli uscenti, aggiungendo stabilità all’organico dei consiglieri.

Nel dettaglio, i rappresentanti eletti per “Proposta Civica per l’Irpinia” sono Fausto Picone e Franco Di Cecilia, entrambi riconfermati con voti significativi.

Tuttavia, nel mandamento baianese, nessuno dei tre candidati, Biancardi Giovanni consigliere di Avella, Simone Rozza sindaco di Quadrelle, e il consigliere di Mugnano Federica Litto, è riuscito a conquistare un seggio.

Con l’attesa per la proclamazione ufficiale nel primo pomeriggio, questi risultati delineano un quadro politico provinciale in cui il Pd emerge come attore principale, ma con una distribuzione equa di rappresentanti anche per altre forze politiche. Resta da vedere come questo scenario influirà sul futuro politico della provincia.