SANT’Oggi. Govedì 9 luglio la chiesa festeggia Santa Veronica Giuliani e …

a cura di don Riccardo Pecchia
Oggi 9 luglio si festeggia Santa Veronica Giuliani (al secolo Orsola), nata a Mercatello presso Urbino, ultima di sette figlie, a 17 anni entrò nell’ordine delle Clarisse Cappuccine, cambiando il nome da Orsola a Veronica per ricordare la Passione di Gesù, svolse vari incarichi, dal più umile al più alto, da semplice cuoca a badessa del monastero di Città di Castello, è considerata fra le più importanti mistiche contemplative che il mondo occidentale abbia avuto, alla sua morte il vescovo di Città di Castello, chiese ai medici di controllare il cadavere e durante l’autopsia si osservò il cuore «trafitto da parte a parte» e sulle pareti dei ventricoli sarebbero stati rinvenuti i segni da lei tratteggiati nel disegno inoltre la Chiesa cattolica la riconosce come autenticamente portatrice delle stigmate comparse il venerdì santo del 1697, morì il venerdì santo, nel monastero di Città di Castello, dopo trentatré giorni di malattia.
9 luglio: Martiri di Gorcum, in Olanda, furono 19 martiri cattolici, tra cui 11 frati francescani minori osservanti, 1 frate agostiniano e 1 monaco premostratense, 1 canonico regolare di sant’ Agostino, 1 frate domenicano e 4 sacerdoti secolari, che durante la Guerra degli ottant’anni o rivolta dei Paesi Bassi furono catturati dai Gheusi del mare calvinisti (o confederazione di nobili calvinisti olandesi) a Gorcum, sottoposti a numerose torture e mutilazioni, perché rinunciassero alla fede cattolica nell’Eucarestia e nel primato del Romano Pontefice, ma essi rimasero saldi nella fede, condotti poi a Brielle e infine impiccati, dopo indicibili crudeltà, nel fienile di un monastero diroccato.