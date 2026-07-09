SANT’Oggi. Govedì 9 luglio la chiesa festeggia Santa Veronica Giuliani e …

9 luglio: Martiri di Gorcum, in Olanda, furono 19 martiri cattolici, tra cui 11 frati francescani minori osservanti, 1 frate agostiniano e 1 monaco premostratense, 1 canonico regolare di sant’ Agostino, 1 frate domenicano e 4 sacerdoti secolari, che durante la Guerra degli ottant’anni o rivolta dei Paesi Bassi furono catturati dai Gheusi del mare calvinisti (o confederazione di nobili calvinisti olandesi) a Gorcum, sottoposti a numerose torture e mutilazioni, perché rinunciassero alla fede cattolica nell’Eucarestia e nel primato del Romano Pontefice, ma essi rimasero saldi nella fede, condotti poi a Brielle e infine impiccati, dopo indicibili crudeltà, nel fienile di un monastero diroccato.