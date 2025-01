“Cucine da Incubo” fa tappa a Montella: l’Irpinia protagonista su Canale 9

Il celebre programma televisivo “Cucine da Incubo”, condotto dallo chef Antonino Cannavacciuolo, arriva in Irpinia, precisamente a Montella, dal 27 al 31 gennaio 2025. La trasmissione, in onda su Canale 9, trasformerà un ristorante locale, mettendo in risalto le eccellenze culinarie e le bellezze del territorio irpino.

Grazie al patrocinio del Comune di Montella, il programma sarà registrato non solo all’interno del ristorante scelto, ma anche in esterni, per contestualizzare la storia e valorizzare il paesaggio montellese. L’iniziativa mira a promuovere la cultura gastronomica dell’Irpinia, dando visibilità al comune e alle sue tradizioni.

Il Comune ha lavorato a stretto contatto con la produzione per garantire un’esperienza televisiva di successo, con la supervisione tecnica del Settore IV Tecnico Manutentivo. Con questa tappa, “Cucine da Incubo” offre una vetrina internazionale per Montella e l’intera provincia, confermando il suo ruolo come punto di riferimento per il turismo gastronomico.