Pendolari Vesuviani: Basta violenza. Sicurezza per i viaggiatori e i dipendenti!

Comunicato stampa Pendolari Vesuviani

I comitati pendolari vesuviani condannano gli episodi di violenza avvenuti ieri sera sul treno diretto a Sorrento.l’accaduto ha visto viaggiatori e personale ostaggi della violenza di una banda di teppisti che hanno assaltato il convoglio alla fermata di via Nocera. Un raid alla ricerca di tifosi sorrentini che hanno subito la furia violenta e una volta ripartito il treno si sono scagliati contro il personale ritenuto ingiustamente colpevole dell’accaduto. I pendolari vesuviani nell’ esprimere la propria vicinanza al personale e ai viaggiatori vittime di tale violenza, censurano l’operato delle FF.OO. e di Eav che non hanno garantito la giusta sicurezza al convoglio. Fare fermare il DD a Torre del Greco per accogliere i tifosi sorrentini e farlo ripartire senza adeguate misure di sicurezza è stata una grave inadempienza che poteva avere conseguenze ancora più gravi.

Nel ribadire con fermezza il nostro No verso ogni forma di violenza, chiediamo maggiore sicurezza per i viaggiatori vesuviani enzo ciniglio gruppo facebook NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA- EAV

Marcello Fabbrocini Comitato Civico di Ottaviano A. Cifariello – ETS

Salvatore Alaia Comitato E(A)Vitiamolo di Sperone