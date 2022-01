CORONAVIRUS. La Campania passa in zona gialla. Oggi altri 20.206 positvi

Nuovi cambi di colore in vista per alcuni territori in Italia. Sulla base dei dati del monitoraggio elaborato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento della pandemia da Covid-19 di oggi, 14 gennaio, il ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio di fascia di rischio per alcune regioni a partire da lunedì 17 gennaio: la Valle d’Aosta passa in arancione, la Campania in giallo.

Il passaggio da zona bianca a zona gialla è determinato dal raggiungimento del tasso di occupazione al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari, insieme all’incidenza del contagio che arriva a 100 positivi alla settimana ogni 100mila abitanti.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 20.206 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 11.254

Positivi al molecolare: 8.952

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 100.228

di cui:

Antigenici: 59.122

Molecolari: 41.106

Deceduti: 20 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 699

Posti letto di terapia intensiva occupati: 79

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.191

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

