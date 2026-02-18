CONTEMPORARY SPEECH. ALLO SPAZIO ARENA DI AVELLINO TORNA LA MUSICA CONTEMPORANEA TARGATA PROGETTO SONORA

Dal 7 marzo al 21 maggio quattro appuntamenti con la tradizione, l’innovazione e l’interazione performativa organizzata da Fitz Eventi, Sometimes Collective e Caos

Torna ad Avellino Contemporary Speech, la rassegna dedicata alla musica contemporanea che tra marzo e maggio 2026 proporrà quattro appuntamenti di grande richiamo. Quattro momenti che si declineranno attraverso l’indie e l’elettronica, il post-rock e la psichedelia, l’ambient e il minimalismo cosmico, il jazz e la new wave. Una mini rassegna che porterà in città artisti del calibro di A Nice Noise, Bitchin Bajas, Steven Brown e Beautify Junkyards.

Organizzata da Progetto Sonora in collaborazione con Fitz Eventi, Sometimes Collective e Caos, Contemporary Speech 2026 conferma la propria vocazione alla sperimentazione e al dialogo tra linguaggi musicali diversi e, dopo il successo di pubblico e di critica della prima edizione, che ha segnato un forte partecipazione e un riconoscimento identitario del progetto, la rassegna prosegue il proprio percorso esplorando nuove connessioni tra tradizione, innovazione e interazione performativa.

Il pubblico sarà invitato a vivere il suono come esperienza condivisa, spazio d’ascolto e di relazione.

