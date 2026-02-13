Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Francesco Todisco eletto presidente

L’avvocato Francesco Todisco è stato eletto presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. Un’elezione che conclude il lungo iter aperto lo scorso 9 novembre, quando, dopo dieci anni di commissariamento, i consorziati erano ritornati a votare. Todisco, nella lista della Coldiretti, raccolse la preferenza di oltre 1.500 consorziati, ponendo le basi per arrivare all’elezione alla carica presidenziale. Un risultato che legittima il grande impegno degli anni trascorsi a lavorare nelle vesti di Commissario straordinario.

“Ringrazio il Consiglio dei Delegati per avermi eletto Presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. È una responsabilità che avverto in tutta la sua pienezza, nella guida di un Ente che è strategico per il progresso di questa larga parte della Campania che parla alle province di Caserta e di Avellino e alla Città metropolitana di Napoli” la prima dichiarazione.

Da domani si potrà cominciare a lavorare sugli obiettivi che il presidente Todisco vuole realizzare, con l’appoggio degli altri membri appartenenti al Consiglio. Temi importanti sono quelli del riuso dell’acqua a fini irrigui e dell’ampliamento dei territori serviti dall’irrigazione. Ed ancora: la crescita della sicurezza dei canali già in gestione al Consorzio. Previsto anche il potenziamento dei servizi ai consorziati grazie ad una maggiore sinergia con le amministrazioni comunali. Non ultimo, il potenziamento del Monitoraggio ambientale, la valorizzazione delle aree protette e le politiche energetiche all’uso razionale delle risorse idriche.

La Coldiretti Campania si congratula con l’avvocato Todisco:

La Coldiretti Campania è lieta di esprimere le sue più sincere congratulazioni all’avvocato Francesco Todisco per la sua elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. Questo importante riconoscimento è il frutto della sua competenza, della sua esperienza e della sua dedizione al servizio della comunità.

“Per i Consorziati è fondamentale avere un rappresentante che continua a lavorare per il bene della nostra terra e delle nostre comunità, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la gestione efficiente delle risorse idriche. Una leadership fondamentale per affrontare le sfide future e per garantire un futuro prospero per le nostre aziende agricole e per l’intero territorio” dichiarano il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda e il presidente regionale Ettore Bellelli.