Nola, “i biscotti del libero pensiero” per celebrare l’anniversario della morte del filosofo Giordano Bruno

Nola – Esprimere la complessa e profonda filosofia di Giordano Bruno, attraverso dei biscotti. Non è un’ eresia, sarebbe il caso di affermare, ma un’ idea originale promossa dal pasticciere nolano, Giovanni Forino, titolare di Soul Cafe in via Mario De Sena, che in questo modo vuole celebrare la memoria del filosofo de “Gli Eroici furori”, morto in Campo dei Fiori a Roma, arso vivo 426 anni fa, dalla Santa Inquisizione, intollerante ad ogni forma di dubbio o solo di confronto rispetto ai dogmi e la dottrina della Chiesa, ancor più rigidi all’indomani del Concilio di Trento che aprì le porte alla inflessibile visione della Contro Riforma.

L’appuntamento, dunque, è per martedì 17 febbraio 2026 – anniversario della morte di Bruno – quando per l’intera giornata all’interno del bar – pasticceria Soul Cafe si respirerà “profumo di filosofia”.

Tutti coloro che nel corso della giornata consumeranno un caffè, avranno in omaggio un biscotto al burro con un lieve strato di confettura ed una copertura di pasta di zucchero con impressa l’effige di Giordano Bruno (quella riprodotta dal compianto maestro Edoardo De Serpis) accompagnata da una sua celebre frase. A ciascuno potrà capitare un pensiero diverso che come tessere di un mosaico andranno a comporre il disegno della filosofia bruniana: dagli infiniti mondi, al panteismo, passando per la difesa delle proprie idee.

Anche l’allestimento sarà a tema, in particolare ciascun tavolo avrà in bella mostra un’ opera di Giordano Bruno che tutti potranno consultare. All’interno del locale non mancheranno altri richiami al “Nolano”. ”E’ il nostro piccolo omaggio – afferma Giovanni Forino– al nostro grande concittadino che ovunque sia andato, girando l’Europa del suo tempo durante la sua tormentata esistenza, si è sempre dichiarato come il Nolano, difendendo le proprie idee fino al rogo, pur di non cedere al fanatismo e all’ intolleranza. Speriamo che tanti, in questo modo, potranno riscoprire Bruno, magari con tanti selfie da condividere sui social”. A coordinare il progetto è stato il giornalista ed esperto di comunicazione, Antonio D’Ascoli, mentre la veste grafica è stata a cura di Sigismondo Spina .

“Potrebbe sembrare un’eresia, ancor di più a proposito di Giordano Bruno, ma accostare il filosofo nolano, nella giornata nella quale si ricorda il suo martirio, a un biscotto e al caffè quotidiano è stata invece una bella idea – ha commentato Angelo Amato de Serpis scrittore, giornalista e ideatore del Certame Internazionale Bruniano – attraverso la quale si dà la possibilità, anche a coloro che hanno poco a che fare con la filosofia e con il pensiero bruniano, di soffermarsi sulle parole e sulle opere del Nolano, magari incuriosendo il lettore-assaggiatore occasionale e favorendo un approccio culturale successivo più consistente e approfondito. Complimenti per l’idea”