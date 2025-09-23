Conferenza stampa “Tempi Nuovi – Popolari Uniti”: prospettive per Avellino e la Campania

Si terrà sabato 27 settembre alle ore 10:30 presso il Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele) la conferenza stampa del movimento politico “Tempi Nuovi – Popolari Uniti”.
L’incontro, dal titolo “Prospettive per Avellino e la Campania”, rappresenta un momento di riflessione e confronto sulle nuove sfide politiche e sociali del territorio.
I relatori
- Introduce: Giuseppe Vecchione, Coordinatore Provinciale TN/PU
- Intervengono:
- Gaetano De Santis, Coordinatore Cittadino TN/PU
- Amerigo Festa, Presidente Provinciale TN/PU
- Conclude: On. Giuseppe Gargani
L’inaugurazione della nuova sede
Al termine della conferenza si terrà anche l’inaugurazione della nuova sede del movimento, in Via Cassitto n.4 (primo piano) – Avellino, nei pressi di Corso Vittorio Emanuele.
La presenza dell’On. Giuseppe Gargani arricchirà ulteriormente l’appuntamento, sottolineando il legame tra la tradizione popolare e la prospettiva di rinnovamento che il movimento intende portare avanti.
L’evento sarà dunque un’occasione per illustrare le linee programmatiche, aprire il dibattito con la cittadinanza e ribadire l’impegno di “Tempi Nuovi – Popolari Uniti” per il futuro di Avellino e della Campania.