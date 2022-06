CIRCOLO PD MUGNANO. IL PD CHE VINCE, PIACE E CONVINCE

Il circolo Pd di Mugnano del Cardinale, si congratula con il risultato riottenuto dal neo-eletto presidente della provincia Rizieri Rino Buonopane. Siamo entusiasti dell’ esito perchè tutto ciò dimostra che quando il partito fa’ squadra riesce ad ottenere ottimi risultati, contro anche la logica deviata dei franchi tiratori. Oggi e’ il tempo di rimboccarsi le maniche ed iniziare a lavorare. Progettare e portare la nostra Irpinia ai livelli di una volta. Nel partito e non solo vi sono tutte le prerogative per fare e fare bene. L’ onorevole Petracca ormai e’ un riferimento a livello regionale e non solo, saprà sicuramente coadiuvare il presidente della provincia alla quale non manca nulla per arrivare sempre in in alto. Abbiamo un segretario di partito attento a tutte le richieste. Di sicuro l’ 11 giugno ha vinto l’ umilta’ quella che da tempo mancava. Penso che con questa vittoria nessun amministratore sara’ lasciato solo. Il presidente Rino Buonopane difatti sara’ nel baianese gia’ questa settimana e sicuramente attenzionera’ le molte richieste che questo territorio vorra’ avanzare. Grande e’ stato il contributo di tutta la squadra Pd, grazie a chi ha permesso tutto cio’ e un grazie particolare al sindaco di Monteforte Costantino Giordano il quale si e’ speso tanto affinche’ si potesse raggiungere tale risultato. A prescindere dai ricorsi possiamo dire che a vincere e’ stata la squadra ma in primis ha vinto l’ umilta’ di un presidente che ha anteposto il noi all’ io smisurato di taluni. Buon lavoro Presidente ad majora.

