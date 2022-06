Le elezioni comunali nel mandamento baianese non portano alcuna novità, come previsto vincono le amministrazioni uscenti. Enrico Montanaro con Baiano Civica svolgerà il suo terzo mandato avendo sconfitto Emanuele Litto e la sua “Noi per Baiano” mentre a Sirignano vince Antonio Colucci papà di Raffaele, il sindaco uscente e non candidabile per aver già svolto tre mandati consecutivi. Colucci vince su Paola Bellofatto così come 5 anni fa vince Raffaele Colucci.





