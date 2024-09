Cicciano. Fondazione Clotilde: Ricorrere alle cure palliative, un atto d’amore. Video e foto

Le cure palliative rappresentano un gesto d’amore, una testimonianza di rispetto per la vita e un’affermazione della dignità individuale. Consentono di affrontare con maggior consapevolezza e serenità uno dei momenti più delicati dell’esistenza, accompagnando la persona malata e i suoi familiari lungo un percorso complesso ma essenziale. Le cure palliative mirano a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, offrendo un supporto medico e umano che va oltre il semplice trattamento della malattia.

Tutte le prestazioni, sia assistenziali che residenziali, sono erogate in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e sono totalmente gratuite per gli utenti. Questo garantisce un accesso universale alle cure, senza barriere economiche, rendendo il percorso assistenziale accessibile a chiunque ne abbia bisogno.

Le cure palliative perseguono diversi obiettivi fondamentali:

Controllare il dolore: Garantire un controllo efficace del dolore e dei sintomi correlati alla malattia è un pilastro delle cure palliative. La gestione del dolore aiuta a migliorare la qualità della vita del paziente, permettendogli di affrontare la malattia con dignità e senza sofferenze inutili. Dare sollievo alla sofferenza: Oltre al controllo del dolore fisico, le cure palliative offrono un supporto globale che abbraccia anche la sofferenza psicologica, emotiva e spirituale, aiutando il paziente a ritrovare una forma di benessere interiore. Tutelare la qualità della vita: L’obiettivo non è solo prolungare la vita, ma migliorare la qualità del tempo che resta, rispettando i desideri e le necessità del paziente. Supportare la famiglia: Le cure palliative sostengono anche i familiari, offrendo assistenza e consulenza per affrontare un percorso che può essere estremamente impegnativo dal punto di vista emotivo e pratico.

L’Hospice è molto più di una struttura sanitaria; è un luogo dove il rispetto e l’attenzione verso l’essere umano sofferente sono al centro di ogni attività. L’organizzazione ruota attorno alla persona malata, non alla malattia, ponendo il paziente e la sua famiglia al centro dell’attenzione. L’obiettivo è creare un ambiente accogliente e umano, in cui il malato possa sentirsi compreso e supportato in ogni aspetto del suo percorso.

L’accesso alle cure palliative in Hospice segue un iter specifico, a seconda del luogo in cui si trova il paziente:

Pazienti a domicilio non inseriti in Cure Domiciliari: Il Medico di Medicina Generale valuta l’impossibilità di assistere il paziente a domicilio e invia una richiesta alla Porta Unica di Accesso distrettuale. Il responsabile delle cure palliative conferma poi i requisiti di accesso. Pazienti a domicilio già in carico alle Cure Domiciliari: Per questi pazienti, il Responsabile delle Cure Palliative o il Referente SLA invia la richiesta di ricovero alla Porta Unica di Accesso distrettuale, confermando i requisiti di accesso. Pazienti ricoverati in ospedale: La richiesta di ricovero viene formulata dal responsabile ospedaliero e inviata alla Porta Unica di Accesso distrettuale, con una relazione che attesti i requisiti necessari per l’accesso alle cure palliative.

L’Hospice offre un’elevata intensità assistenziale e competenze specialistiche, proponendosi come alternativa all’assistenza domiciliare quando questa non è più possibile. I servizi offerti includono:

Day Hospice: Per pazienti con un certo grado di autonomia che possono recarsi o essere accompagnati presso la struttura durante il giorno.

Per pazienti con un certo grado di autonomia che possono recarsi o essere accompagnati presso la struttura durante il giorno. Long Day Hospice: Estende il supporto a chi necessita di un’assistenza più prolungata.

Estende il supporto a chi necessita di un’assistenza più prolungata. Hospice a domicilio: Per chi desidera continuare le cure nell’ambiente familiare.

Per chi desidera continuare le cure nell’ambiente familiare. Attività ambulatoriali: Per il monitoraggio e la gestione dei sintomi anche fuori dal contesto residenziale.

Partecipa alla raccolta fondi: Grazie all’aiuto di altri donatori, la fondazione offre gratuitamente pasti ai familiari degli assistiti, il servizio lavanderia, e altro. Il nostro impegno è garantire la migliore qualità di vita possibile non solo al paziente, ma anche ai suoi cari.

(Andrea Salvatore Guerriero)