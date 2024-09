Maria Loreta Chieffo protagonista ad Avellino Letteraria: Presentazione del giallo “Nel cerchio senza sbocco”

Sarà la scrittrice, Maria Loreta Chieffo, la nuova protagonista dell’appuntamento con la rassegna Avellino Letteraria, sabato 7 settembre alle 18, presso Villa Amendola. L’autrice presenterà, il testo “Nel cerchio senza sbocco” edizioni Homo Scrivens. Un giallo poliziesco, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, il premio Liberalia, La città dei Sassi ed è stato finalista al Ceresio in giallo. Protagonista del romanzo è Ida Di Maggio, una giornalista di cronaca nera. La donna, verso la quale ci si immedesima fin dalle prime pagine, si prepara a trascorrere le vacanze natalizie a Zungoli, un borgo irpino in provincia di Avellino. Tutto è pronto per il pranzo della vigilia, fin quando una donna precipita dalla torre del Castello Normanno e la serenità del piccolo borgo scompare. La Di Maggio, ripercorrendo la sua stessa infanzia, tenterà di svelare quel mistero antico mai dimenticato che sembra possa essere connesso al nuovo dramma. Chi c’è dietro queste storie di vuoti, di partenze e di restanze?. Dopo il saluto della direttrice artistica, Annamaria Picillo, a confrontarsi con l’autrice, la giornalista Maria Paola Battista, con gli interventi del dottore, Giampaolo Palumbo, già dirigente medico Chirurgia d’Urgenza del Moscati di Avellino e la professoressa, Enza d’Esculapio, per la casa editrice Homo Scrivens. Maria Gabriella Tinè, leggerà alcuni brani del romanzo. Intermezzo musicale a tema, con il soprano Anna Pietrafesa, accompagnata al pianoforte dal maestro, Stefania Cucciniello. L’artista Annamaria De Vito, esporrà alcune delle sue opera pittoriche. Coordina l’evento, la giornalista Daniela Apuzza.