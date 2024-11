“Christmas in Lauro 2024”: Un mese di eventi tra tradizione, cultura e solidarietà

Il Comune di Lauro si prepara a vivere un Natale speciale con “Christmas in Lauro 2024”, un calendario ricco di eventi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori in un’atmosfera magica, fatta di tradizione, cultura e solidarietà. Le iniziative, che si svolgeranno tra dicembre 2024 e gennaio 2025, trasformeranno il borgo in un luogo di festa e condivisione.

Dicembre 2024: Un Natale tra spettacoli e solidarietà

Le celebrazioni avranno inizio domenica 1° dicembre con il Christmas Party ACR Lauro in Piazza Municipio. Il weekend del 7 e 8 dicembre vedrà l’arrivo di “Natale al borgo”, un evento dedicato alla magia natalizia, e l’esibizione teatrale “Il mondo che vorrei” a cura dell’omonima associazione ODV.

Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 21 dicembre sarà rappresentata la commedia di Eduardo De Filippo “Natale in casa Cupiello”, mentre il 22 dicembre Piazza Lancellotti ospiterà il Villaggio di Babbo Natale, un’occasione per i più piccoli di immergersi nella magia delle festività, con attività gastronomiche e artigianali curate dall’Associazione Valori & Tradizioni.

Non mancheranno momenti dedicati alla cultura e alla musica. Il 26 dicembre, nella Chiesa della Collegiata, ci sarà la presentazione del libro “Il Mito della Resa” di Maria Pia Pepe. Il 29 dicembre, il borgo sarà animato dai Presepi viventi dei bambini.

Gennaio 2025: Nuovo anno all’insegna della musica e del teatro

Il nuovo anno sarà accolto con un concerto dedicato al grande compositore Giuseppe Verdi, il 1° gennaio in Piazza Municipio, con la partecipazione dell’Orchestra Ritmosinfonica Napoletana.

Il 4 gennaio, presso la Sala San Filippo Neri, tornerà un classico del teatro partenopeo, la rappresentazione di “Napoli Milionaria”. Gli eventi proseguiranno con un mix di arte, spettacolo e tradizioni fino al weekend dell’Epifania, che vedrà la chiusura delle festività con attività dedicate ai più piccoli.

Solidarietà e coinvolgimento

Tra le iniziative, spicca l’attenzione alla comunità locale: il “Tavolo delle Associazioni” lavorerà per garantire una gestione partecipativa degli eventi, in linea con lo spirito di inclusione che caratterizza il progetto.

“Christmas in Lauro” sarà un’occasione per celebrare le festività in un’atmosfera unica, dove il passato e il presente si incontrano per regalare emozioni autentiche. Non resta che lasciarsi incantare dalla magia del Natale a Lauro.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Lauro www.comunedilauro.av.it.