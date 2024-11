Basket: Quarta vittoria consecutiva per la Scandone Avellino, battuto il Canosa 70-60

Continua la striscia positiva della Scandone Avellino, che al PalaDelMauro ottiene la quarta vittoria consecutiva, imponendosi sul Canosa con il punteggio di 70-60. I lupi, dopo aver superato Monopoli, Corato e Bari, consolidano la propria posizione in testa alla classifica, condivisa con Brindisi.

La partita è stata condotta dai biancoverdi sin dai primi minuti, toccando un massimo vantaggio di 25 punti, ma con un finale caratterizzato da un tentativo di rimonta degli ospiti. Il primo quarto è stato decisivo: grazie a una difesa solida, i padroni di casa hanno concesso solo 24 punti al Canosa nella prima metà di gioco.

L’andamento del match

L’avvio di gara ha visto protagonista Paglia, che ha segnato i primi 11 punti della Scandone, chiudendo con 19 punti personali e dimostrandosi implacabile dalla lunga distanza. Anche Soliani (17 punti) e Pichi sono stati determinanti, dominando rispettivamente l’attacco e il pitturato. Da segnalare l’esordio positivo del neoacquisto Cantone, che ha contribuito subito alla causa avellinese.

Nonostante il dominio iniziale, nel quarto periodo il Canosa ha accorciato le distanze, guidato da un ottimo Karavdic (23 punti) e Vita (14 punti). Con un mini-parziale di 8-0, gli ospiti sono arrivati a due possessi di distanza, mettendo pressione ai lupi. A risolvere la situazione è stata una tripla fondamentale di Soliani, che ha riportato serenità ad Avellino nei minuti finali.

Le dichiarazioni di coach Sanfilippo

A fine gara, coach Sanfilippo ha commentato:

«Abbiamo giocato una partita intensa, partendo forte, ma nel finale abbiamo sofferto la stanchezza e un calo di concentrazione. Ora dobbiamo lavorare per migliorare la condizione fisica e prepararci al meglio per la prossima trasferta contro Molfetta. Dedico questa vittoria a Raffaele Benevento, nostro collaboratore dello scorso anno, che ha subito un incidente stradale. A lui va il nostro affetto e un grosso in bocca al lupo».

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria, la Scandone sale a 20 punti in classifica, mantenendo la testa della graduatoria insieme a Brindisi. Il prossimo appuntamento per i lupi sarà domenica 8 dicembre alle ore 18, in trasferta contro la Dai Optical Molfetta.

Tabellino

Avellino: Paglia 19, Soliani 17, Stefanini 9, Trapani 9, Zanini 6, Pichi 5, Cantone 2, Iannicelli 3.

Canosa: Karavdic 23, Gramazio 15, Vita 14, Idrissou 4, Biasich 2, Cerruti 2.

Parziali: 26-12, 12-12, 20-17, 12-19.