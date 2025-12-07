Children’s Race: a San Gennaro Vesuviano vincono tutti in una grande festa dello sport

Alla fine hanno vinto tutti in un clima di autentica festa dell sport. E ci hanno messo tutto l’impegno possibile, la grinta e pure la tecnica. Qualche lacrima tuttavia è pure scappata per qualcuno ch’è rimasto deluso per essere arrivato secondo al traguardo. Certo, ma a vincere come detto sono stati davvero tutti e tutti alla fine sono saliti sul podio. La seconda edizione della “children’s race”, organizzata dalla Running Saviano con l’Asd The Riders di San Gennaro Vesuviano e il patrocinio del Comune di San Gennaro Vesuviano, ha visto in gara 100 ragazzi suddivisi per età e batteria. Dai 5 agli 11 anni sia maschile che femminile. Le prime batterie hanno visto gareggiare i mini atleti sui 50 metri, poi i 100, i 200 e infine i 400 metri sempre maschi e femminile. Giudice di gara è stata Annamaria Vanacore, primatista in diverse specialità dagli 800 indor alla haf marathon coadiuvata da Claudio Fabio e Elena Popa, veri artefici della seconda edizione della children’s race. Madrina della manifestazione invece, la giovanissima Alessandra Falco della Caivano Runner che ha partecipato con la Nazionale Italiana ai recenti campionati Europei Under 20. Presente anche il vicepresidente della FidaL Campania Amalia Di Martino. È stata comunque una vera e propria festa che ha visto tantissimo ragazzi e ragazze gareggiare sul circuito allestito davanti alla sede municipale di San Gennaro Vesuviano con il Sindaco Antonio Russo che ha incoraggiato i giovani atleti nel corso dell’intervento di saluto iniziale. Una giornata realizzata grazie all’impegno della Running Saviano e del suo presidente Michele Caccavale.