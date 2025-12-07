Natale Frigentìno 2025: un mese di tradizioni, cultura e comunità

FRIGGENTE – Il borgo irpino si prepara a vivere un Natale ricco di appuntamenti, capace di unire tradizione, creatività e momenti di condivisione. Il calendario degli eventi 2025, promosso dal Comune di Frigento in collaborazione con associazioni locali, parrocchie e Pro Loco Frigentìna, copre l’intero mese di dicembre fino ai primi giorni di gennaio, offrendo attività dedicate a grandi e piccoli.

Creatività e tradizioni: dal 3 dicembre si accende il Natale

Il via ufficiale alle iniziative è affidato all’Atelier degli elfi (3 e 4 dicembre), laboratorio creativo per bambini organizzato presso la sede della Pro Loco e il Centro Sociale di Pila ai Piani.

A seguire, il 7 dicembre, il tradizionale Falò dell’Immacolata riscalderà la vigilia nel sagrato della Chiesa Maria Santissima Immacolata, uno dei riti più sentiti dalla comunità.

L’8 dicembre sarà il giorno dell’Albero frigentino, con l’addobbo collettivo nel cuore della Villa comunale e nella Piazzetta di Pila ai Piani, momento simbolico di partecipazione cittadina.

Fede e spiritualità

Dal 16 al 24 dicembre, come da tradizione, si terrà la Novena di Natale nella Chiesa di San Pietro, mentre la Veglia di Natale, il 24 dicembre alle 23:30, verrà celebrata sia nella Cattedrale di Santa Maria Assunta che nella Chiesa dell’Immacolata.

Il giorno successivo, 25 dicembre, la comunità potrà prender parte alla Messa di Natale, con più celebrazioni distribuite nelle due principali chiese del paese.

Eventi culturali e momenti di comunità

Il calendario propone anche appuntamenti culturali di rilievo.

Il 20 dicembre, all’Auditorium comunale, andrà in scena Sfida generazionale, spettacolo che racconta il Natale tra tradizione e innovazione.

Il 21 dicembre doppio appuntamento:

Brindisi al Museo, un incontro tra arte e cultura al Museo Civico Frigento;

l’arrivo di Babbo Natale in piazza, atteso dai bambini alle ore 16:00.

La settimana più intensa è quella che precede il Natale: il 23 dicembre è prevista una visita guidata alla gipsoteca “Carmine Genua”, seguita da un brindisi nella sede della Pro Loco.

Divertimento per famiglie e iniziative sociali

Il 24 dicembre Babbo Natale farà il suo arrivo itinerante per la consegna dei regali a domicilio, iniziativa molto apprezzata dalle famiglie.

Tra il 29 e il 30 dicembre spazio a bambini e famiglie con:

Tombolata, divertimento per grandi e piccoli a cura della Pro Loco;

Be-Fun, laboratorio creativo dedicato ai più piccoli.

Il 30 dicembre, invece, l’Auditorium comunale ospiterà la proiezione del cortometraggio Cose del genere, del regista Angelo Sateriale, girato proprio a Frigento.

Musica, poesia e tradizioni di inizio anno

Il 27 dicembre sarà una giornata particolarmente ricca:

all’Auditorium comunale verrà proposto il reading poetico Invasione poetica, dedicato al tema dell’accoglienza;

in serata, in Piazza Umberto I, concerto DJ set di Pau dei Negrita, a ingresso gratuito.

All’inizio del nuovo anno, il 3 gennaio, torna l’XI edizione del Presepe vivente, che animerà la Cappella del Capitano e il sagrato della Chiesa dell’Immacolata.

Il cartellone si chiude il 5 gennaio con un’ultima Tombolata, organizzata dalla Pubblica Assistenza “Rocco Pascucci”.

Auguri dell’Amministrazione

L’Amministrazione comunale ha espresso, attraverso il manifesto ufficiale, un messaggio di unità e speranza:

“Auguriamo a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo.”