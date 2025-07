Cesinali (AV)- Il Montpellier Festival torna tra musica e tradizione.

Due appuntamenti estivi per il Montpellier Festival, la rassegna musicale di Cesinali nel segno del patrono San Rocco da Montpellier. Pellegrino errante, amatissimo sin dal Medioevo in quanto protettore dal flagello della peste, San Rocco è simbolo di un’idea di festa che si muove, si sposta e coinvolge. Anche quest’anno il festival si articolerà in due serate – il 1 agosto nel centro storico e il 10 agosto in viale Sabino Cocchia – confermando la sua vocazione itinerante e popolare. Nato per riportare la musica nei luoghi della comunità e raccontare nuove traiettorie artistiche, il Montpellier Festival 2025 si presenta con una programmazione che punta sulla contaminazione dei linguaggi, alternando suoni viscerali ed elettroniche raffinate. Ad aprire la rassegna sarà Faccianuvola, giovane nome della scena musicale italiana, autore di un live che fonde pianoforte classico, beat digitali e un’estetica sospesa tra fragilità e visione. Con lui PIPYA, polistrumentista siciliano trapiantato a Bologna, che porta a Cesinali il suo progetto artistico basato su una miscela di jazz, glitch, improvvisazione libera e groove ipnotici. La seconda serata, prevista il 10 agosto, chiuderà la tradizionale Passeggiata Cesinalese con una festa collettiva in strada, tra chitarre distorte, ritmo e partecipazione. L’edizione 2025 del festival è il risultato di un lavoro condiviso, che coinvolge il Comune di Cesinali, la Pro Loco, il Forum dei Giovani, il Comitato San Rocco, la Passeggiata Cesinalese e una rete di partner culturali,tra cui Sometimes Collective, Wollof, Supercinema, Land Ho e LomaLab. (Andrea Squittieri)