Cervinara – Tragico incidente domestico: muore folgorato 68enne panificatore

Tragedia nella giornata di ieri a Cervinara, in provincia di Avellino. Un uomo di 68 anni, Rosario Manfredonia, molto conosciuto nella Valle Caudina per la sua attività di panificatore, ha perso la vita in seguito a una scarica elettrica mentre si trovava nel giardino della propria abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione a un pozzo artesiano, quando sarebbe rimasto accidentalmente folgorato. L’intervento tempestivo dei sanitari del 118 di Cervinara si è rivelato purtroppo inutile: al loro arrivo, hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno avviato i primi rilievi per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità e comprendere se vi siano state criticità di natura tecnica o impiantistica.

La notizia della morte di Rosario Manfredonia ha profondamente scosso la comunità locale, dove l’uomo era apprezzato per il suo lavoro e stimato a livello personale. In tanti stanno esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da un dolore tanto improvviso quanto lacerante.

Sarà l’autopsia, se disposta dall’autorità giudiziaria, a fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto.