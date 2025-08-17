Cena sociale organizzata dalla Azione Cattolica di Grottolella.

Martedì 19 agosto alle ore 20: 30 presso il centro parrocchiale di Grottolella, l’Azione Cattolica ha organizzato un momento conviviale e di socializzazione con l’intera comunità e non solo. Iniziativa fortemente voluta dal parroco della parrocchia di Grottolella Don Marcelo.

La Cena Sociale si terrà sul tema del Flower Party e anni 70, e sarà un momento per riflettere dei tempi del passato e soprattutto del presente e per poter favorire un dibattito sui temi sociali più dirimenti, condividendo del buon cibo in un clima di rinnovato divertimento.

Iniziativa questa, che si inserisce nell’ambito delle attività che l’Azione Cattolica di Grottolella, guidata dalla Dott.ssa Graziana Guerriero, intende intraprendere nei prossimi mesi.