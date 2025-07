Castel di Sangro, il calore del Tifo incontra il Sole: SGA al villaggio dei tifosi del Napoli. Insieme per un Futuro Sostenibile.

L’energia e la passione dei tifosi del Napoli hanno sempre illuminato lo stadio, ma quest’anno, nel ritiro pre-campionato, quella luce sta assumendo una nuova, tangibile forma. Grazie all’innovativa iniziativa di SGA (Servizi Globali per l’Ambiente), i primi pannelli solari “tifosi del Napoli” sono stati inventati proprio per tutti i tifosi , segnando un passo significativo verso la sostenibilità energetica e rafforzando il legame tra la squadra e la sua incredibile base di fan.

Questa idea vede SGA Service protagonista nel fornire soluzioni all’avanguardia per la produzione di energia pulita, portando un tocco di innovazione direttamente nel cuore del ritiro azzurro. Non si tratta solo di tecnologia, ma di un vero e proprio simbolo: ogni pannello solare installato non è un semplice generatore di energia, ma rappresenta un pezzo di quel tifo ardente e inesauribile che da sempre accompagna il Napoli.

L’iniziativa va oltre la semplice installazione. È un messaggio potente sul potenziale dello sport come veicolo per promuovere la consapevolezza ambientale e l’adozione di pratiche sostenibili. I pannelli solari, posizionati strategicamente per massimizzare l’esposizione al sole delle case della Campania , contribuiranno a far risparmiare le famiglie campane e napoletane riducendo l’impronta carbonica del ritiro e dimostrando come anche nel mondo dello sport si possa fare la differenza.

Il progetto di SGA è un esempio lampante di come l’innovazione tecnologica e la passione sportiva possano convergere per un bene comune. Non solo si fornisce energia pulita, ma si crea anche un precedente, ispirando altre squadre e organizzazioni a seguire l’esempio. I tifosi, da parte loro, possono sentirsi ancora più vicini alla squadra, sapendo che il loro sostegno si traduce anche in un impegno concreto per un futuro più verde.

Questa iniziativa, quindi, non è solo una notizia tecnica, ma un inno alla sostenibilità, alla passione e alla capacità di unire forze diverse per un obiettivo comune. Il sole di Catel di Sangro , baciando i pannelli solari “tifosi del Napoli”, non illumina solo la valle, ma anche il cammino verso un futuro più sostenibile, alimentato dalla stessa energia che anima il cuore azzurro.

Sga sarà lieta di ospitare i tifosi azzurri nell apposito stand preparato dal 30 luglio al 14 agosto nel centro del villaggio dei tifosi . Tanti i gadget che regaleremo come sottolinea il Ceo della Sga service Andrea Nastro oltre a dare gratuitamente tutte le informazioni per risparmiare energia.