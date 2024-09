Carceri irpine al collasso: violenza e tentativi di suicidio, sindacati in rivolta

Ad Ariano Irpino, un detenuto di origine nigeriana ha dato fuoco a un materasso e ha incrementato l’incendio utilizzando oggetti sradicati dalla cella. Successivamente, armato di una spranga di ferro, ha attaccato gli agenti

Ad Avellino, un altro episodio drammatico ha visto un agente salvare all’ultimo momento un detenuto che aveva tentato il suicidio impiccandosi con un cappio

I sindacati, tra cui Franco Volino della Uilpa e Tiziana Guacci del Sappe, hanno descritto la situazione come “al collasso”. Insieme a tutte le principali sigle sindacali, hanno chiesto un incontro urgente con il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e hanno programmato un sit-in di protesta davanti alla sede della Regione Campania per il prossimo venerdì. Queste proteste evidenziano la necessità di interventi urgenti per affrontare le gravi carenze strutturali e di personale nelle carceri.