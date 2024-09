Saviano: Ingresso del Nuovo Parroco Don Giovanni Napolitano alla Parrocchia Immacolata

Sabato 28 settembre 2024 sarà una giornata speciale per la comunità della Parrocchia Immacolata di Saviano, che accoglierà il nuovo parroco, Don Giovanni Napolitano ,SE Mons. Francesco Marino ,

L’evento rappresenta un momento di grande importanza per la comunità parrocchiale, che vede in Don Giovanni una nuova guida spirituale. Dopo la celebrazione religiosa, è previsto un momento di festa per condividere insieme la gioia di questa nuova fase pastorale

L’invito è rivolto a tutta la comunità per partecipare a questa celebrazione, non solo come momento di preghiera ma anche di accoglienza e di condivisione.

L’immagine dell’annuncio è accompagnata da una preghiera ispirata a don Tonino Bello, che invita tutti ad esprimere, attraverso la testimonianza della propria fede, l’amore per il Vangelo con dedizione e impegno pastorale.