Camposano. Saveria Parente lascia la maggioranza e costituisce il gruppo misto.

di Felice Sorrentino

Saveria (Veria) Parente, avvocato, eletta lo scorso ottobre con 178 preferenze consigliere comunale di maggioranza a seguito della vittoria di Francesco Barbato candidato sindaco di Camposano, nell’ultimo consiglio comunale ha ufficializzato la propria volontà di uscire dalla maggioranza e formare un gruppo misto all’interno del consiglio.

Un rapporto, quello tra la Parente e il suo gruppo, che già dopo soli due mesi dall’insediamento si era incrinato. La prima frattura è avvenuta quando, a ridosso dello scorso Natale, rassegnò le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio, non condividendo a suo dire scelte e modus operandi dell’amministrazione, rea di non lasciarle libertà di pensiero. Cosa che però non comportò la sua fuoruscita dalla maggioranza.

Vari tentativi sono stati fatti per far rientrare il tutto ed evitare al sindaco Barbato, lo stesso scenario della sua ultima amministrazione, quando, proprio come ora, a pochi mesi dall’insediamento iniziarono le prime emorragie fino a provocare lo scioglimento del consiglio comunale avvenuto quasi allo scadere del mandato naturale. – Resto in linea con la decisione presa ed esco dal gruppo di maggioranza – commenta Saveria Parente – Il mio atteggiamento di critica e lontananza dall’amministrazione non è provocato dal salvaguardare presunti interessi personali ma dal deteriorarsi dei rapporti di fiducia nel modo di fare dell’amministrazione stessa. Venerdì ho inviato la mia dichiarazione di costituzione del gruppo consiliare misto e ieri al consiglio ho calzato questo ruolo. Fiera di tutte le mie scelte. Ho iniziato da sola, per gioco, sono stata eletta e continuo il mio percorso da sola. Isolandomi hanno pensato di indebolirmi ma questo mi ha dato solo la forza di guardare avanti!”

adsense – Responsive – Post Articolo