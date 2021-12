CALCIO. Il Napoli sciupa nel finale, finisce 2 a 2 in casa del Sassuolo.

Partita choc per il Napoli che aveva in pugno la gara fino al 70′ del secondo tempo con un doppio vantaggio grazie alle reti nella ripresa di Fabian Ruiz, in goal al 51′, e al raddoppio di Mertens al 59′. Ma il Sassuolo non si è dato per vinto nonostante fosse sotto di due reti e segna al 71′ con una grande rete di Gianluca Scamacca e al 89′ con Ferrari. Addirittura nel recupero la squadra di casa segna anche la terza rete ribaltando a partita con Defrel ma il Var annulla per un fallo di Berardi su Rrahmani. Partita sfortunata per la squadra di Spalletti per una serie di infortuni, prima Insigne che esce tra il primo e il secondo tempo, poi Fabian Ruiz e a seguire Koulibaly. Nel finale espulso Spalletti .

